Чехія не повертатиме українських чоловіків примусово – посол

Чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть в Україну.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Чехії Василь Зварич, передає "Європейська правда".

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України.

Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", – сказав Зварич.

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За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років – понад 95 тисяч.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Також очільник зовнішньополітичного відомства, якого цитує видання Novinky, наголосив, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що між Таллінном і Києвом є розмови щодо повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону, але зазначив, що Україна робить ставку на добровільне повернення чоловіків.

А прем’єр Молдови Дорін Речан натяком підтвердив, що від Києва лунають прохання сприяти з поверненням в Україну військовозобов’язаних, які нелегально виїхали до Молдови, і сказав, що Кишинів буде діяти "згідно з міжнародним правом".