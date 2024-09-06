Мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, принудительно не будут возвращать в Украину.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Чехии Василий Зварыч, передает "Европейская правда".

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины.

Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством – это защита Отечества... Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства – это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", – сказал Зварич.

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По информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и в возрасте от 18 до 65 лет – более 95 тысяч.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Также глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует издание Novinky, отметил, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что между Таллинном и Киевом есть разговоры о возвращении военнообязанных украинцев из-за рубежа, но отметил, что Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин.

А премьер Молдовы Дорин Речан намеком подтвердил, что от Киева звучат просьбы содействовать с возвращением в Украину военнообязанных, которые нелегально выехали в Молдову, и сказал, что Кишинев будет действовать "согласно международному праву".