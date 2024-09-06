У Польщі суд заочно арештував трьох білорусів за примусову посадку літака Ryanair у Мінську

Польський суд заочно заарештував трьох білорусів, які нібито безпосередньо відповідальні за примус літака Ryanair до посадки в Мінську у 2021 році і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів на ньому.

Про це стало відомо Gazeta Wyborcza, повідомляє "Європейська правда".

Польська прокуратура дізналася про послідовність подій завдяки, зокрема, записам, наданим диспетчером з Мінська. Диспетчер таємно записав всю ситуацію і зараз переховується в Польщі під захистом польських служб.

42-річний Олег втік через Грузію і Туреччину до Польщі через місяць після всієї акції. Він мав при собі запис, зроблений ним у день операції, в тому числі інструкції, які він отримав від білоруських офіцерів, і його спілкування з екіпажем.

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Розслідування викрадення літака ведеться польською прокуратурою вже три роки, оскільки машина належала польській філії Ryanair.

Серед заарештованих – колишній керівник білоруської аеронавігації, начальник мінської зміни управління польотами і високопоставлений співробітник білоруського КДБ. Обвинувачення звинувачує їх у тому, що вони шляхом обману захопили контроль над літаком і незаконно позбавили волі екіпаж і пасажирів.

Інцидент стався 23 травня 2021 року на території Білорусі. Літак Ryanair виконував рейс з Афін до Вільнюса. На його борту перебували 132 людини.

У комюніке, опублікованому на сайті сьогодні, Національна прокуратура повідомляє, що під час розслідування були вилучені записи розмов з кабіни літака, в тому числі з самописця, а також технічні дані польоту з так званого чорного ящика. Прокуратура також має у своєму розпорядженні звіти членів екіпажу про хід польоту. Слідчі також отримали записи і фотографії, в тому числі зроблені пасажирами.

Прокуратура встановила, що диспетчери надали неправдиву інформацію про нібито вибуховий заряд на борту машини, а потім змусили пілотів літака здійснити екстрену посадку в аеропорту Мінська.

"Докази прямо вказують на те, що справжньою метою дій злочинців було бажання затримати в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича (що дійсно сталося)", – йдеться в комюніке.

Оскільки підозрювані не перебувають на території Польщі, прокурор не міг оголосити їм рішення про пред'явлення звинувачень. Тому прокурор направив до суду клопотання про застосування тимчасового тримання під вартою з метою запуску процедури національного та міжнародного розшуку.

4 вересня суд застосував до підозрюваних тримісячний арешт. 5 вересня прокурор ініціював розшук підозрюваних за допомогою листів з обвинувальним актом. Найближчими днями прокурор звернеться до суду з клопотанням про видачу європейських ордерів на арешт та до Інтерполу з проханням розпочати розшук за "червоною нотою".

Як відомо, 23 травня 2021 року Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Після цього в Євросоюзі затвердили рішення про запровадження санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську.