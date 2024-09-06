В Польше суд заочно арестовал трех белорусов за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске

Польский суд заочно арестовал трех белорусов, которые якобы непосредственно ответственны за принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске в 2021 году и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел на нем.

Об этом стало известно Gazeta Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

Польская прокуратура узнала о последовательности событий благодаря, в частности, записям, предоставленным диспетчером из Минска. Диспетчер тайно записал всю ситуацию и сейчас скрывается в Польше под защитой польских служб.

42-летний Олег сбежал через Грузию и Турцию в Польшу через месяц после всей акции. Он имел при себе запись, сделанную им в день операции, в том числе инструкции, которые он получил от белорусских офицеров, и его общение с экипажем.

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Расследование угона самолета ведется польской прокуратурой уже три года, поскольку машина принадлежала польскому филиалу Ryanair. Среди арестованных – бывший руководитель белорусской аэронавигации, начальник минской смены управления полетами и высокопоставленный сотрудник белорусского КГБ. Обвинение обвиняет их в том, что они путем обмана захватили контроль над самолетом и незаконно лишили свободы экипаж и пассажиров.

Инцидент произошел 23 мая 2021 года на территории Беларуси. Самолет Ryanair выполнял рейс из Афин в Вильнюс. На его борту находились 132 человека.

В коммюнике, опубликованном на сайте сегодня, Национальная прокуратура сообщает, что в ходе расследования были изъяты записи разговоров из кабины самолета, в том числе с самописца, а также технические данные полета из так называемого черного ящика.

Прокуратура также располагает отчетами членов экипажа о ходе полета. Следователи также получили записи и фотографии, в том числе сделанные пассажирами.

Прокуратура установила, что диспетчеры предоставили ложную информацию о якобы взрывном заряде на борту машины, а затем заставили пилотов самолета совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

"Доказательства прямо указывают на то, что настоящей целью действий преступников было желание задержать в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича (что действительно произошло)", – говорится в коммюнике.

Поскольку подозреваемые не находятся на территории Польши, прокурор не мог объявить им решение о предъявлении обвинений. Поэтому прокурор направил в суд ходатайство о применении временного содержания под стражей с целью запуска процедуры национального и международного розыска.

4 сентября суд применил к подозреваемым трехмесячный арест. 5 сентября прокурор инициировал розыск подозреваемых с помощью писем с обвинительным актом. В ближайшие дни прокурор обратится в суд с ходатайством о выдаче европейских ордеров на арест и в Интерпол с просьбой начать розыск по "красной ноте".

Как известно, 23 мая 2021 года Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

После этого в Евросоюзе утвердили решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.