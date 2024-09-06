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"Талібан" відпускає на волю депортованих з Німеччини до Афганістану засуджених злочинців 

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:05 — Марія Ємець

Депортованих з Німеччини до Афганістану засуджених злочинців, громадян Афганістану, відпускають на волю.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Невдовзі після першого депортаційного рейсу, на якому в Афганістан повернули з Німеччини 28 афганців, засуджених за різні злочини, стало відомо, що влада "Талібану" відпускає їх. 

Керівник політичного бюро Талібану у столиці Катару Сухаїл Шахін заявив, що депортованих перевірили і "відпустили після того, як їхні родини надали письмові запевнення у тому, що вони більше не будуть скоювати злочинів". 

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Журналісти спробували отримати коментарі від фактичних органів влади "Талібану" у Кабулі, але відповіді не дали. 

Німеччина поки не має власної інформації. За даними Spiegel, через розвідку цього тижня надходили повідомлення, що більшість із 28 депортованих відпустили додому, а ще декілька лишаються під вартою і їх допитують спецслужби "Талібану", але скоро їх мають також відпустити. 

Нагадаємо, тиждень тому Німеччина вперше після повернення "Талібану" до влади в Афганістані депортувала туди афганських громадян, засуджених у ФРН до позбавлення волі за різні злочини і щодо яких ухвалили рішення про депортацію. Кожному з депортованих виплатили тисячу євро, що зустріло неоднозначну реакцію у суспільстві. 

Також в уряді Німеччини заговорили про план депортації нелегально прибулих мігрантів до Руанди.

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Німеччина Афганістан
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