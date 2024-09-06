"Талибан" отпускает на свободу депортированных из Германии в Афганистан осужденных преступников

Депортированных из Германии в Афганистан осужденных преступников, граждан Афганистана, отпускают на свободу.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вскоре после первого депортационного рейса, на котором в Афганистан вернули из Германии 28 афганцев, осужденных за различные преступления, стало известно, что власти "Талибана" отпускают их.

Руководитель политического бюро Талибана в столице Катара Сухаил Шахин заявил, что депортированных проверили и "отпустили после того, как их семьи предоставили письменные заверения в том, что они больше не будут совершать преступлений".

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Журналисты попытались получить комментарии от фактических органов власти "Талибана" в Кабуле, но без успеха.

Германия пока не имеет собственной информации. По данным Spiegel, через разведку на этой неделе поступали сообщения, что большинство из 28 депортированных отпустили домой, а еще несколько остаются под стражей и их допрашивают спецслужбы "Талибана", но скоро их должны также отпустить.

Напомним, неделю назад Германия впервые после возвращения "Талибана" к власти в Афганистане депортировала туда афганских граждан, осужденных в ФРГ к лишению свободы за различные преступления и в отношении которых приняли решение о депортации. Каждому из депортированных выплатили тысячу евро, что встретило неоднозначную реакцию в обществе.

Также в правительстве Германии заговорили о плане депортации нелегально прибывших мигрантов в Руанду.