Сибига провел первые разговоры с главами МИД Британии, Литвы и Чехии

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные разговоры с министрами иностранных дел Соединенного Королевства и Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министры заявили в своих соцсетях.

Сибига рассказал, что пообщался с британским коллегой Дэвидом Лемми и поблагодарил его за помощь, которую оказывает Великобритания.

I spoke with @DavidLammy to thank the UK for its support. I updated the Foreign Secretary on the battlefield situation, our defense needs, and the importance of lifting restrictions on the use of weapons. I look forward to enhancing the Ukraine-UK strategic partnership together. Реклама: September 6, 2024



"Рассказал министру иностранных дел о развитии ситуации на поле боя, наших оборонных потребностях и важности снятия ограничений на использование предоставленного оружия. Ожидаю, что мы будем дальше совершенствовать стратегическое партнерство Украины и Великобритании", – отметил он.

Кроме того, Сибига рассказал о первом звонке с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, отметив его как "настоящего друга Украины".

"Подчеркнул необходимость дальше усиливать оборонительные способности Украины и сделать возможным использование ПВО партнерских стран для перехвата российских дронов и ракет в небе над Украиной", – написал Андрей Сибига.

I had a call with Ukraine’s true friend @GLandsbergis to thank him for Lithuania’s support. I stressed the importance of further strengthening Ukraine’s defense capabilities and enabling the use of partner air defense to intercept Russian drones and missiles in the Ukrainian sky. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 6, 2024

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский сообщил, что они с Сибихой также уже провели первый разговор, в котором он поздравил его с назначением.

"Мы договорились продолжать усилия для развития и усиления стратегических отношений между нашими странами", – написал Липавский, отметив также работу предыдущего министра Дмитрия Кулебы.

I have congratulated @andrii_sybiha, the new Foreign Minister of Ukraine, on his appointment. We both agreed on continued effort to develop and strengthen the strategic relations of our countries, fostered by his predecessor @DmytroKuleba. I look forward to our cooperation.🇨🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/HPF9ZYkIpT – Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 6, 2024

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Первый разговор на новой должности он провел с главой польского МИД Радославом Сикорским.