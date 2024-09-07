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Біля Тбілісі зафіксували землетрус магнітудою більше 4

Новини — Субота, 7 вересня 2024, 10:23 — Марія Ємець

Неподалік грузинської столиці зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,1.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це оголосили у Національному центрі сейсмічного моніторингу. 

Землетрус зафіксували о 02:30 за місцевим часом біля міста Дманісі, що за 49 км від Тбілісі біля кордону з Вірменією. 

Епіцентр знаходився на глибині 7 км. 

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Повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило. 

Минулого року у вересні у Грузії за півтори години сталися два землетруси.

Вранці 26 серпня багатьох людей у південно-західній частині Португалії розбудив сильний землетрус, епіцентр якого був на дні океану. 


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Грузія
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