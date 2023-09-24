У Грузії за півтори години сталися два землетруси

Одразу два землетруси, один із яких – з епіцентром поруч із столицею Тбілісі, сталися в неділю вранці в Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу.

Перший землетрус із магнітудою 4,6, епіцентром за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет) і глибиною 27 км зафіксовано о 08:00 за місцевим часом.

Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Грузії.

Інший землетрус стався о 09:21 та мав магнітуду 3 з епіцентром у 120 км від Тбілісі в Кахетії, за 12 км від Лагодехі та глибиною 18 км.

Від початку вересня підземні поштовхи в Грузії фіксували тричі: відгомони землетрусу в Азербайджані 3 вересня, 11 вересня – з епіцентром у районі Тіанеті (магнітуда – 3,1) і 23 вересня в Дманіському муніципалітеті (магнітуда – 3,2).

Раніше повідомлялося, що 18 вересня в Італії стався землетрус магнітудою 4,8 бала в муніципалітеті Марраді, що у провінції Флоренція.

Нагадаємо, на початку серпня у турецькій провінції Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,3.

А у Франції в червні землетрус пошкодив понад 5 000 будівель і приніс збитки на суму від 150 до 200 мільйонів євро.