Возле Тбилиси зафиксировали землетрясение магнитудой более 4

Неподалеку грузинской столицы зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом объявили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Землетрясение зафиксировали в 02:30 по местному времени возле города Дманиси, что в 49 км от Тбилиси возле границы с Арменией.

Эпицентр находился на глубине 7 км.

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Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В прошлом году в сентябре в Грузии за полтора часа произошли два землетрясения.

Утром 26 августа многих людей в юго-западной части Португалии разбудило сильное землетрясение, эпицентр которого был на дне океана.