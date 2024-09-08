Іспанія прихистить у себе лідера опозиції Венесуели, якому загрожує арешт

Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес, який заявляє про перемогу на президентських виборах у країні, вирушив до Іспанії після загрози арешту на батьківщині.

Це підтвердив іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, пише "Європейська правда".

Альбарес заявив у X (Twitter), що Гонсалеса на його прохання везуть до Іспанії на літаку іспанських Військово-повітряних сил.

"Уряд Іспанії відданий політичним правам і фізичній недоторканності всіх венесуельців", – додав міністр.

Реклама:

Минулого тижня у Венесуелі видали ордер на арешт лідера опозиції Гонсалеса за звинуваченням у тероризмі, змові та інших злочинах, пов'язаних із президентськими виборами.

Після того Гонсалес проігнорував щонайменше три виклики до венесуельської прокуратури.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Західні та латиноамериканські держави заявили, що непрозорість у підрахунку голосів ставлять під сумнів перемогу нібито Мадуро на виборах, і закликали владу країни опублікувати детальні результати за виборчими дільницями. Цього досі не сталось.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.