Испания предоставит убежище лидеру оппозиции Венесуэлы, которому грозит арест

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, который заявляет о победе на президентских выборах в стране, отправился в Испанию после угрозы ареста на родине.

Это подтвердил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, пишет "Европейская правда".

Альбарес заявил в X (Twitter), что Гонсалеса по его просьбе везут в Испанию на самолете испанских Военно-воздушных сил.

"Правительство Испании привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев", – добавил министр.

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На прошлой неделе в Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гонсалеса по обвинению в терроризме, заговоре и других преступлениях, связанных с президентскими выборами.

После того Гонсалес проигнорировал по меньшей мере три вызова в венесуэльскую прокуратуру.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Западные и латиноамериканские государства заявили, что непрозрачность в подсчете голосов ставят под сомнение победу якобы Мадуро на выборах, и призвали власти страны опубликовать подробные результаты по избирательным участкам. Этого до сих пор не произошло.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.