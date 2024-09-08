Ультраправі у Франції пообіцяли бути "конструктивною опозицією" до нового уряду

Лідер ультраправої партії Франції "Національне об’єднання" Жордан Барделла підтвердив, що не братиме участі в новому уряді на чолі з Мішелем Барньє, але його політсила готова до співпраці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері телеканалу TF1 ввечері в суботу, 7 вересня.

Барделла нагадав, що новий прем’єр повинен буде покладатись на голоси "Нацоб’єднання" в парламенті, але пообіцяв, що буде "конструктивною опозицією" на відміну від лівих сил, які влаштували протест напередодні.

"Я просто сподіваюся, що, на відміну від лівих, "Національне об'єднання" не братиме участі в інституційному безладі та демократичному хаосі", – прокоментував політик.

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Лідер "Нацоб’єднання" заявив, що поки не спілкувався з Барньє стосовно розподілу посад в уряді та очікує, якою буде його промова з викладенням програми дій.

"Якщо наші занепокоєння не знайдуть відображення в його промові, ми залишимо за собою право висловити недовіру уряду", – пообіцяв Барделла, додавши, що в разі продовження політики чинного президента Емманюеля Макрона "цей уряд впаде".

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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