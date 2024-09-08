Ультраправые во Франции пообещали быть "конструктивной оппозицией" к новому правительству

Лидер ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Жордан Барделла подтвердил, что не будет участвовать в новом правительстве во главе с Мишелем Барнье, но его политсила готова к сотрудничеству.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире телеканала TF1 вечером в субботу, 7 сентября.

Барделла напомнил, что новый премьер должен будет полагаться на голоса "Нацобъединения" в парламенте, но пообещал, что будет "конструктивной оппозицией" в отличие от левых сил, которые устроили протест накануне.

"Я просто надеюсь, что, в отличие от левых, "Национальное объединение" не будет участвовать в институциональном беспорядке и демократическом хаосе", – прокомментировал политик.

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Лидер "Нацобъединения" заявил, что пока не общался с Барнье относительно распределения должностей в правительстве и ожидает, какой будет его речь с изложением программы действий.

"Если наши беспокойства не найдут отражения в его речи, мы оставим за собой право выразить недоверие правительству", – пообещал Барделла, добавив, что в случае продолжения политики действующего президента Эмманюэля Макрона „это правительство падет".

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

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