Французи не вірять, що новий прем’єр пробуде на посаді довго

Виборці у Франції загалом позитивно оцінюють новопризначеного прем’єр-міністра Мішеля Барньє, але не вірять, що він зможе довго пробути на цій посаді.

Про це свідчить опитування агенції Ifop для видання Le Journal du Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 52% французьких респондентів заявили, що задоволені призначенням 73-річного Барньє на посаду глави уряду.

Для порівняння: майже стільки ж, 53%, схвалювали кандидатуру попередника Барньє, 34-річного Габріеля Аттала, призначеного прем'єр-міністром Франції на початку січня.

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Більшість респондентів також вважають Барньє компетентним (62%), відкритим до діалогу (61%) і симпатичним (60%).

Водночас 74% опитаних вважають, що він не зможе довго протриматися на цій посаді, особливо після обіцянки лівих сил не підтримувати його уряд.

Опитування було оприлюднене після того, як у суботу понад 100 тисяч демонстрантів вийшли на мітинги по всій Франції проти призначення Барньє, засуджуючи "захоплення влади" президентом Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Барньє.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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