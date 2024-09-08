Французы не верят, что новый премьер пробудет на посту долго

Избиратели во Франции в целом положительно оценивают новоназначенного премьер-министра Мишеля Барнье, но не верят, что он сможет долго пробыть на этом посту.

Об этом свидетельствует опрос агентства Ifop для издания Le Journal du Dimanche, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 52% французских респондентов заявили, что довольны назначением 73-летнего Барнье на должность главы правительства.

Для сравнения: почти столько же, 53%, одобряли кандидатуру предшественника Барнье, 34-летнего Габриэля Аттала, назначенного премьер-министром Франции в начале января.

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Большинство респондентов также считают Барнье компетентным (62%), открытым к диалогу (61%) и симпатичным (60%).

В то же время 74% опрошенных считают, что он не сможет долго продержаться на этом посту, особенно после обещания левых сил не поддерживать его правительство.

Опрос был обнародован после того, как в субботу более 100 тысяч демонстрантов вышли на митинги по всей Франции против назначения Барнье, осуждая "захват власти" президентом Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Барнье.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

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