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Вихідними рівень води у Віслі у Варшаві встановив історичний мінімум

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Новини — Понеділок, 9 вересня 2024, 08:09 — Марія Ємець

У суботу і неділю у межах польської столиці Варшави рівень води у річці Вісла був найнижчим в історії спостережень.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявили в Інституті метеорології та управління водними ресурсами. 

7 вересня спостережна станція "Варшава Бульвари" вперше в історії спостережень зафіксувала на Віслі рівень води 26 см. У неділю 8 вересня цей показник впав ще на сантиметр. 

"25 см – новий рекорд для столиці. Це гірше, ніж у 2015 році, і рівень води продовжує знижуватися", – повідомили в інституті.

Wojciech Olkuśnik / East News
Wojciech Olkuśnik / East News

Рекорду передували кілька тижнів спекотної погоди майже без опадів.

Попередній історичний мінімум зафіксували наприкінці серпня-початку вересня 2015 року. 

Натомість найвищий рівень води у цьому місці фіксували 31 липня 1960 року – 7,73 метра.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні

У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані "голодні камені".

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