Вихідними рівень води у Віслі у Варшаві встановив історичний мінімум

У суботу і неділю у межах польської столиці Варшави рівень води у річці Вісла був найнижчим в історії спостережень.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявили в Інституті метеорології та управління водними ресурсами.

7 вересня спостережна станція "Варшава Бульвари" вперше в історії спостережень зафіксувала на Віслі рівень води 26 см. У неділю 8 вересня цей показник впав ще на сантиметр.

Stacja Warszawa-Bulwary, rzeka Wisła🌊



💧Rekordowo niski stan wody z 2015 roku (26 cm) został właśnie wyrównany.

📉W związku z brakiem opadów i wysoką temperaturą, należy spodziewać się dalszych spadków stanu wody, nawet do ok. 24 cm.

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"25 см – новий рекорд для столиці. Це гірше, ніж у 2015 році, і рівень води продовжує знижуватися", – повідомили в інституті.

Wojciech Olkuśnik / East News

Рекорду передували кілька тижнів спекотної погоди майже без опадів.

Попередній історичний мінімум зафіксували наприкінці серпня-початку вересня 2015 року.

Натомість найвищий рівень води у цьому місці фіксували 31 липня 1960 року – 7,73 метра.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні.

У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані "голодні камені".