На выходных уровень воды в Висле в Варшаве установил исторический минимум
В субботу и воскресенье в пределах польской столицы Варшавы уровень воды в реке Висла был самым низким в истории наблюдений.
Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Институте метеорологии и управления водными ресурсами.
7 сентября наблюдательная станция "Варшава Бульвары" впервые в истории наблюдений зафиксировала на Висле уровень воды 26 см. В воскресенье 8 сентября этот показатель упал еще на сантиметр.
Stacja Warszawa-Bulwary, rzeka Wisła🌊
💧Rekordowo niski stan wody z 2015 roku (26 cm) został właśnie wyrównany.
📉W związku z brakiem opadów i wysoką temperaturą, należy spodziewać się dalszych spadków stanu wody, nawet do ok. 24 cm.
➡️https://t.co/X2aDusJIqf#Wisła #susza pic.twitter.com/UNMMQ83b2fРеклама:– IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 7, 2024
"25 см – новый рекорд для столицы. Это хуже, чем в 2015 году, и уровень воды продолжает снижаться", – сообщили в институте.
Рекорду предшествовали несколько недель жаркой погоды почти без осадков.
Предыдущий исторический минимум зафиксировали в конце августа-начале сентября 2015 года. Самый высокий уровень воды в этом месте фиксировали 31 июля 1960 года – 7,73 метра.
В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне.
В Нидерландах, Германии и Чехии тогда выступили на поверхность так называемые "голодные камни".