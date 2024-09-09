На выходных уровень воды в Висле в Варшаве установил исторический минимум

В субботу и воскресенье в пределах польской столицы Варшавы уровень воды в реке Висла был самым низким в истории наблюдений.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Институте метеорологии и управления водными ресурсами.

7 сентября наблюдательная станция "Варшава Бульвары" впервые в истории наблюдений зафиксировала на Висле уровень воды 26 см. В воскресенье 8 сентября этот показатель упал еще на сантиметр.

Stacja Warszawa-Bulwary, rzeka Wisła🌊



💧Rekordowo niski stan wody z 2015 roku (26 cm) został właśnie wyrównany.

📉W związku z brakiem opadów i wysoką temperaturą, należy spodziewać się dalszych spadków stanu wody, nawet do ok. 24 cm.

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"25 см – новый рекорд для столицы. Это хуже, чем в 2015 году, и уровень воды продолжает снижаться", – сообщили в институте.

Wojciech Olkuśnik / East News

Рекорду предшествовали несколько недель жаркой погоды почти без осадков.

Предыдущий исторический минимум зафиксировали в конце августа-начале сентября 2015 года. Самый высокий уровень воды в этом месте фиксировали 31 июля 1960 года – 7,73 метра.

В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне.

В Нидерландах, Германии и Чехии тогда выступили на поверхность так называемые "голодные камни".