В оппозиции Румынии раскритиковали правительство за бездействие в отношении российских дронов

Лидер румынской главной оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьера Марсела Чолаку объяснить залет российских беспилотников на территорию страны в минувшие выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

По меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье. В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной – об инциденте первыми сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", – заявила в воскресенье Ласкони, которая резко критиковала премьер-министра Чолаку, лидера либералов Николае Чуке и президента Клауса Йоханниса.

Реклама:

"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента – собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?", – добавила она.

Между тем Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважению международного права, включая неприкосновенность воздушного пространства Румынии, и подтвердило свое решительное осуждение незаконных атак РФ.

В воскресенье Чолаку заверил, что "на местах нет серьезных проблем", но предупредил, что эти инциденты будут продолжаться из-за войны вблизи румынской границы, и из-за того, что Украина снова начнет экспортировать зерно.

Чокалу также сообщил, что он контактировал с министром обороны Анджелом Тилваром как ночью, так и на следующее утро "за кофе, как всегда".

Это не первый подобный инцидент с начала войны в Украине, но румынские власти утверждают, что действующее законодательство не позволяет им сбивать беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии.

Это утверждение поддержал в начале этого года начальник штаба обороны генерал Георгица Влад, который заявил, что необходимо изменить четыре закона.