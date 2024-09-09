Минобороны Финляндии считает, что стране нужно больше новых профессиональных военных

Глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен считает, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.

Об этом он заявил в комментарии Yle, передает "Европейская правда".

По его словам, сейчас силы обороны насчитывают от 7 до 8 тысяч профессионалов.

"Сотен в долгосрочной перспективе может быть и недостаточно, но решений по этому поводу пока нет, и вопрос находится на рассмотрении", – отметил Пулккинен.

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Он напомнил, что членство страны в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонные силы.

Он также рассказал, что оборонное ведомство сейчас готовит отчет с описанием того, какой будет оборона в ближайшие годы. Пулккинен отметил, что предыдущий подобный отчет был подготовлен в 2021 году, когда ситуация с безопасностью отличалась от нынешней.

"Теперь мы (Финляндия и НАТО) союзники в военной сфере, и это отражается на всех аспектах", – заявил он.

Журналисты напомнили, что в бюджете уже предусмотрены средства на 140 новых должностей в Силах обороны в 2025 году, а новые сотрудники будут заниматься участием страны в миссиях НАТО.

Сообщалось, что командующий Оборонительных сил Финляндии Янне Яаккола заявлял о том, что сейчас Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы, однако, беспокойство вызывает то, что страна не имеет представления о намерениях РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО. Кроме того, Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.

21 августа стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.