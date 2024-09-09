Чехія закликала Захід дозволити Україні бити по військових цілях у Росії

У Генеральному штабі Чеської армії вважають, що країни Заходу мають нарешті "розв’язати руки" Україні та дозволити використовувати ракети великої дальності проти цілей на російській території.

Про це заявив начальник чеського Генштабу Карел Ржегка в ефірі телебачення країни, передає "Європейська правда".

Ржегка акцентував, що ці обмеження потрібно скасувати, адже "це законно і легітимно для українців – захищатися, навіть атакуючи територію Росії, тому що вони не можуть битися з однією рукою, зв’язаною за спиною".

"Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в зоні дії наявного озброєння, але українці не можуть його застосувати. А ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки військових. Тому було б цілком нормально, щоб українці могли атакувати і територію Росії", – вважає він.

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Очільник чеського Генштабу зауважив, що Росія постійно погрожує ескалацією, але сама не соромиться використовувати ракети проти українських мирних міст.

Водночас на його думку, те, що росіяни часто не йдуть далі загроз, продемонструвала українська операція в Курській області РФ. Ржегка вважає, що вона показала деяким західним лідерам, що їм не варто боятися ескалації і "червоних ліній".

Генерал також повторив про необхідність готуватися до можливого конфлікту з Росією, адже це єдиний спосіб стримування агресора.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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