Чехия призвала Запад разрешить Украине бить по военным целям в России

В Генеральном штабе Чешской армии считают, что страны Запада должны наконец "развязать руки" Украине и позволить использовать ракеты большой дальности против целей на российской территории.

Об этом заявил начальник чешского Генштаба Карел Ржегка в эфире телевидения страны, передает "Европейская правда".

Ржегка акцентировал, что эти ограничения нужно отменить, ведь "это законно и легитимно для украинцев – защищаться, даже атакуя территорию России, потому что они не могут драться с одной рукой, связанной за спиной".

"Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в зоне действия имеющегося вооружения, но украинцы не могут его применить. А эти самолеты потом бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только военных. Поэтому было бы вполне нормально, чтобы украинцы могли атаковать и территорию России", – считает он.

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Глава чешского Генштаба отметил, что Россия постоянно угрожает эскалацией, но сама не стесняется использовать ракеты против украинских мирных городов.

В то же время по его мнению, то, что россияне часто не идут дальше угроз, продемонстрировала украинская операция в Курской области РФ. Ржегка считает, что она показала некоторым западным лидерам, что им не стоит бояться эскалации и "красных линий".

Генерал также повторил о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, ведь это единственный способ сдерживания агрессора.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

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