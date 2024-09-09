ЄС обіцяє передати Україні ще 1 млн підручників для дітей

Європейська комісія заявила, що найближчим часом передасть Україні додатковий мільйон шкільних підручників.

Про це вона написала в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС уточнив, що передасть ще мільйон підручників на додачу до 500 тисяч вже доставлених. Нова партія прибуде "до нового навчального семестру", йдеться в повідомленні.

"Якщо покласти їх на землю, то 51 вантажівка з книжками, які ми вже доставили, могла б вимостити дорогу між Києвом та Одесою – понад 450 кілометрів", – зазначили в Єврокомісії.

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Там наголосили, що підручники допоможуть виховати освічене молоде українське покоління, яке "пишатиметься своєю спадщиною та буде більш обізнаним з Європейським Союзом".

"Крім того, ми виділяємо додаткові 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу вразливим українцям напередодні зими, що наближається", – анонсували в Європейській комісії.

Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови надруковану безоплатно у ЄС.

Цього літа США також пообіцяли допомогти з друком трьох мільйонів підручників для українських шкіл.