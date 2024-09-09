ЕС обещает передать Украине еще 1 млн учебников для детей

Европейская комиссия заявила, что в ближайшее время передаст Украине дополнительный миллион школьных учебников.

Об этом она написала в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС уточнил, что передаст еще миллион учебников в дополнение к 500 тысячам уже доставленных. Новая партия прибудет "к новому учебному семестру", говорится в сообщении.

"Если положить их на землю, то 51 грузовик с книгами, которые мы уже доставили, мог бы вымостить дорогу между Киевом и Одессой – более 450 километров", – отметили в Еврокомиссии.

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Там отметили, что учебники помогут воспитать образованное молодое украинское поколение, которое "будет гордиться своим наследием и будет более осведомленным с Европейским Союзом".

"Кроме того, мы выделяем дополнительные 40 миллионов евро на гуманитарную помощь уязвимым украинцам накануне приближающейся зимы", – анонсировали в Европейской комиссии.

В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанную бесплатно в ЕС.

Этим летом США также пообещали помочь с печатью трех миллионов учебников для украинских школ.