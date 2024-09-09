ЄС розпочав переговори про безвізовий режим з Вірменією

Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом. Зауважимо, що зустріч між почадовцями відбулася у Єревані.

"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни. починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", – сказав Пашинян.

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Окрім цього, на зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.

Схінас додав, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією, у просуванні реформ у цій державі. Також віцепрезидент Єврокомісії сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.

З 2014 року між ЄС та Вірменією діє угода про спрощення візового режиму, а 23 липня 2024 року Єврокомісія розпочала діалог з Вірменією щодо лібералізації візового режиму.

Нагадаємо, у квітні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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