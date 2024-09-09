Грету Тунберг второй раз за неделю вынесли с пропалестинского протеста

Шведскую климатическую активисту Грету Тунберг силой вывели во время разгона пропалестинской демонстрации в библиотеке Стокгольмского университета в понедельник, 9 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Полиция Стокгольма получила сообщение о несанкционированном протесте в обед понедельника. Протестующие установили внутри библиотеки палатки, что ее сотрудники восприняли как нарушение порядка.

Людей попросили провести демонстрацию под открытым небом. Прибывшим на место правоохранителям пришлось силой вывести около десяти человек, которые отказались уйти по приказу полиции. Среди них была и климатическая активистка Грета Тунберг.

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Представитель полиции Стокгольма Матс Эриксон заявил, что беспорядков в результате ситуации не было. Одного человека правоохранители арестовали, поскольку он отказался назвать свою личность, пояснил он.

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Сама Тунберг в Instagram заявила, что студенты поставили палатки в библиотеке Стокгольмского университета, "чтобы сказать, что с них достаточно соучастия в геноциде в Газе".

"Мы не смиримся с репрессиями шведской полиции против студентов, которые мирно протестуют против геноцида", – добавила она.

Это второй за неделю случай, когда Грета Тунберг участвует в несанкционированной пропалестинской демонстрации – в предыдущий раз ее задержали в Дании.

Тунберг давно критикует действия Израиля на палестинских территориях и выражает свою поддержку признанию Палестины.

Она в частности протестовала против участия израильской представительницы на нынешнем Евровидении в Мальме.