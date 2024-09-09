Прем’єр Франції починає зустрічі з депутатами, аби домовитись про уряд

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє з вівторка, 10 вересня, розпочинає зустрічі з депутатами Національної асамблеї у межах зусиль із формування свого уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Барньє першим зустрінеться з фракцією "Об’єднані за республіку", яку представляють депутати пропрезидентської партії "Відродження". Зустріч, як очікується, відбудеться у вівторок о 19:00.

Наступного дня французький прем’єр має вирушити до Реймса, де збираються депутати партії Едуарда Філіпа "Горизонти". Також не виключається його зустріч із представниками правої партії "Республіканці", яка раніше підтримувала Макрона.

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Нагадаємо, президент Франції після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Барньє.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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