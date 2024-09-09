Прем’єр Франції починає зустрічі з депутатами, аби домовитись про уряд
Новопризначений прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє з вівторка, 10 вересня, розпочинає зустрічі з депутатами Національної асамблеї у межах зусиль із формування свого уряду.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Барньє першим зустрінеться з фракцією "Об’єднані за республіку", яку представляють депутати пропрезидентської партії "Відродження". Зустріч, як очікується, відбудеться у вівторок о 19:00.
Наступного дня французький прем’єр має вирушити до Реймса, де збираються депутати партії Едуарда Філіпа "Горизонти". Також не виключається його зустріч із представниками правої партії "Республіканці", яка раніше підтримувала Макрона.
Нагадаємо, президент Франції після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Барньє.
У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.
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