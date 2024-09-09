Премьер Франции начинает встречи с депутатами, чтобы договориться о правительстве

Новоназначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье со вторника, 10 сентября, начинает встречи с депутатами Национальной ассамблеи в рамках усилий по формированию своего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Барнье первым встретится с фракцией "Объединенные за республику", которую представляют депутаты пропрезидентской партии "Возрождение". Встреча, как ожидается, состоится во вторник в 19:00.

На следующий день французский премьер должен отправиться в Реймс, где собираются депутаты партии Эдуарда Филиппа "Горизонты". Также не исключается его встреча с представителями правой партии "Республиканцы", которая ранее поддерживала Макрона.

Реклама:

Напомним, президент Франции после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Барнье.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

Больше о новом премьере читайте здесь.

Читайте также Флирт с Марин Ле Пен: как Макрон выбрал премьера Франции и какие последствия будет иметь это решение