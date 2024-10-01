Новый генсек НАТО ответил, беспокоит ли его влияние выборов в США на Украину

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не обеспокоен возможным влиянием результатов выборов президента США на единство Альянса и, в частности, на его способность поддерживать Украину.

Об этом Рютте сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, пишет "Европейская правда".

Рютте, который во вторник официально станет новым генсеком НАТО, сказал, что "не волнуется" по поводу результатов ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.

"Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Я четыре года работал с Дональдом Трампом. Он подталкивал нас тратить больше (на оборону), и он достиг (этого). Потому что на данный момент на самом деле мы находимся на значительно более высоком уровне расходов, чем когда он вступил в должность в начале 2017 года", – отметил Марк Рютте.

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Он добавил, что Трамп также давил на Альянс по Китаю, и Рютте считает, что он был прав.

"Камала Харрис, конечно, имеет фантастический послужной список на посту вице-президента. Она лидер, которого очень уважают. Поэтому я буду способен работать с обеими", – сказал Рютте.

Он также отметил в контексте следующего лидера Соединенных Штатов, что сейчас следует дождаться результатов выборов.

Рютте также заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Столтенберг со своей стороны заявил, что с нидерландцем во главе НАТО будет в надежных руках.

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