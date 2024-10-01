У Греції третій день борються з лісовою пожежею, де загинули двоє людей

Грецькі пожежники продовжують гасити осередки пожежі, що триває вже третій день у зелених насадженнях регіону Коринф, через неї голосили нові евакуації.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Лісова пожежа неподалік узбережжя Коринфської затоки триває з вечора неділі та призвела до загибелі двох людей. Залучені 390 пожежників і понад сотня одиниць техніки, а також інші державні і волонтерські структури.

У понеділок постраждали також двоє вогнеборців, вони перебувають у лікарні.

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Зусилля пожежних команд зосереджені на тому, щоб не підпустити вогонь до будинків. Деякі будинки вже згоріли.

У вівторок вранці мешканці села Софіана отримали вказівки евакуюватися до сусіднього села Реті.

Важлива автомобільна дорога з Коринфа до Патри, яка через пожежу з ночі понеділка була закритою, знову доступна для руху.

У частині довколишніх сіл школи у вівторок 1 жовтня залишаться закритими з міркувань безпеки.

Нагадаємо, в Португалії у вересні масштабні пожежі спустошили десятки тисяч гектарів лісу і сільськогосподарських угідь.