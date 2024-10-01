В Греции третий день борются с лесным пожаром, где погибли два человека

В Греции продолжают тушить очаги пожара, который продолжается уже третий день в зеленых насаждениях региона Коринф, из-за него объявлены новые эвакуации.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Лесной пожар недалеко от побережья Коринфского залива продолжается с вечера воскресенья и привел к гибели двух человек. Привлечены 390 пожарных и более сотни единиц техники, а также другие государственные и волонтерские структуры.

В понедельник пострадали также двое пожарных, они находятся в больнице.

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Усилия пожарных команд сосредоточены на том, чтобы не подпустить огонь к домам. Некоторые дома уже сгорели.

Во вторник утром жители села Софиана получили указания эвакуироваться в соседнее село Рети.

Важная автомобильная дорога из Коринфа в Патры, которая из-за пожара с ночи понедельника была закрыта, снова доступна для движения.

В части близлежащих сел школы во вторник 1 октября останутся закрытыми из соображений безопасности.

Напомним, в Португалии в сентябре масштабные пожары опустошили десятки тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий.