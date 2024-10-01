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Сибіга прибув з першим візитом до Польщі

Новини — Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:52 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з першим на цій посаді візитом до Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що розпочинає візит до Варшави. 

"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", – написав він.

У понеділок очільник МЗС провів переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті. Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин. 

Також за підсумками візиту оголосили, що Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії

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МЗС Польща Сибіга
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