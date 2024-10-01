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Сибига прибыл с первым визитом в Польшу

Новости — Вторник, 1 октября 2024, 11:52 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым в этой должности визитом в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что начинает визит в Варшаву. 

"На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины", – написал он.

В понедельник глава МИД провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

Также по итогам визита объявили, что Украина и Венгрия до конца года планируют провести заседание совместной межправительственной комиссии.

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