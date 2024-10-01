Президент Литви пояснив, яку загрозу становлять метеокулі з Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що метеокулі з контрабандою, що залітають на територію країни з Білорусі, становлять загрозу і для цивільної авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

Слова Науседи пролунали на тлі того, що останніми місяцями прикордонники фіксують збільшення кількості об'єктів, що залітають до Литви з Білорусі.

"Проблема не тільки в контрабанді або, можливо, в іншому більш небезпечному вантажі, який може бути на борту. Але також і в безпеці цивільної авіації, адже вітер може занести такі об'єкти в зони польотів", – сказав він.

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"Не хочу навіть припускати, що може статися, якщо літак зіткнеться з таким об'єктом", – додав він.

Науседа також закликав до поліпшення взаємодії між відомствами.

"Одні не бачать, інші не мають зброї, треті мають зброю, але не бачать – це виглядає несерйозно. Такі речі не варто обговорювати публічно. Краще спокійно вирішити проблему і вже потім оголосити про результати", – підкреслив президент.

Цього місяця литовські прикордонники зафіксували 250 випадків прольоту повітряних куль із можливою контрабандою.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявив, що падіння метеорологічної кулі на території аеропорту у Вільнюсі не має нічого спільного із протиповітряною обороною, тому боротися із цим повинні правоохоронці, а не військові.

Своєю чергою глава литовського МВС Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.