Президент Литвы объяснил, какую угрозу представляют метеошары из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что метеорологические шары с контрабандой, залетающие на территорию страны из Беларуси, представляют угрозу и для гражданской авиации.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

Слова Науседы прозвучали на фоне того, что в последние месяцы пограничники фиксируют увеличение количества объектов, залетающих в Литву из Беларуси.

"Проблема не только в контрабанде или, возможно, в другом более опасном грузе, который может быть на борту. Но также и в безопасности гражданской авиации, ведь ветер может занести такие объекты в зоны полетов", – сказал он.

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"Не хочу даже предполагать, что может произойти, если самолет столкнется с таким объектом", – добавил он.

Науседа также призвал к улучшению взаимодействия между ведомствами.

"Одни не видят, у других нет оружия, у третьих есть оружие, но они не видят – это выглядит несерьезно. Такие вещи не стоит обсуждать публично. Лучше спокойно решить проблему и уже потом объявить о результатах", – подчеркнул президент.

В этом месяце литовские пограничники зафиксировали 250 случаев пролета воздушных шаров с возможной контрабандой.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее заявил, что падение метеорологического шара на территории аэропорта в Вильнюсе не имеет ничего общего с противовоздушной обороной, поэтому бороться с этим должны правоохранители, а не военные.

В свою очередь глава литовского МВД Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.