Канцлер Австрії хоче, щоб ультраправі мали шанс сформувати уряд

Канцлер Австрії, лідер консервативної Австрійської народної партії Карл Негаммер вважає, що ультраправа Австрійська партія свободи після перемоги на виборах повинна отримати змогу сформувати новий уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Негаммер поговорив із журналістами після засідання керівництва Австрійської народної партії у вівторок, яке одноголосно знову затвердило його на посаді лідера політсили.

"На мою думку, коли переможцю виборів доручають провести ґрунтовні переговори (з іншими партіями. – Ред.) – це хороша традиція. Тепер справа за президентом, який має сказати, як він бачить наступні кроки в цьому процесі", – додав канцлер Австрії.

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Ультраправа, проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.

Оскільки в ультраправих не вистачає голосів для одноосібної більшості, вони потребують угоди з іншими партіями. Але жодна з них не погодилась увійти в коаліцію з Австрійською партією свободи, якщо її представник буде канцлером.

Президент Австрії Александр ван дер Беллен, який має повноваження визначати партію, що формуватиме новий уряд, уже натякнув, що це можуть бути не ультраправі.

Більше про вибори в Австрії – у статті: Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.