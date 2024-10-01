Канцлер Австрии хочет, чтобы ультраправые получили шанс сформировать правительство

Канцлер Австрии, лидер консервативной Австрийской народной партии Карл Нехаммер считает, что ультраправая Австрийская партия свободы после победы на выборах должна получить возможность сформировать новое правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Нехаммер поговорил с журналистами после заседания руководства Австрийской народной партии во вторник, которое единогласно вновь утвердило его на посту лидера политсилы.

"По моему мнению, когда победителю выборов поручают провести основательные переговоры (с другими партиями. – Ред.) – это хорошая традиция. Теперь дело за президентом, который должен сказать, как он видит следующие шаги в этом процессе", – добавил канцлер Австрии.

Реклама:

Ультраправая и пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.

Поскольку у ультраправых не хватает голосов для единоличного большинства, они нуждаются в соглашении с другими партиями. Но ни одна из них не согласилась войти в коалицию с Австрийской партией свободы, если ее представитель будет канцлером.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен, имеющий полномочия определять партию, которая будет формировать новое правительство, уже намекнул, что это могут быть не ультраправые.

Больше о выборах в Австрии – в статье: Австрия зашаталась: почему триумф ультраправых пока не стал катастрофой для Украины.