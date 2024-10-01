Байден привітав нового генсека НАТО

Президент США Джо Байден привітав експрем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який з 1 жовтня став генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байдена поширив Білий дім.

Американський президент відзначив, що Рютте має солідні досягнення як людина, що досягала консенсусу, а також як "рішучий лідер".

"Цілком упевнений, що він продовжить розвивати нашу роботу над створенням НАТО, який буде сильнішим, більшим і рішучішим, ніж будь-коли, у втіленні своєї місії зі створення безпечнішого світу для наших народів", – додав він.

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Також Байден пообіцяв, що США продовжать виконувати зобов’язання члена Альянсу, зокрема статті 5 про колективну самооборону.

Окремо він висловив "глибоку вдячність" Єнсу Столтенбергу, який очолював Альянс протягом "найбільш значущого десятиріччя для євроатлантичної безпеки з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, Марк Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.

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