Байден поздравил нового генсека НАТО

Президент США Джо Байден поздравил экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который с 1 октября стал генеральным секретарем Североатлантического Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена распространил Белый дом.

Американский президент отметил, что Рютте имеет солидные достижения как человек, который достигал консенсуса, а также как "решительный лидер".

"Вполне уверен, что он продолжит развивать нашу работу над созданием НАТО, который будет сильнее, больше и решительнее, чем когда-либо, в воплощении своей миссии по созданию более безопасного мира для наших народов", – добавил он.

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Также Байден пообещал, что США продолжат выполнять обязательства члена Альянса, в частности статьи 5 о коллективной самообороне.

Отдельно он выразил "глубокую благодарность" Йенсу Столтенбергу, который возглавлял Альянс в течение "наиболее значимого десятилетия для евроатлантической безопасности со времен Второй мировой войны".

Напомним, Марк Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года.

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