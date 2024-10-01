В аэропорту Бергамо у самолета во время посадки лопнули шины

Аэропорт Орио-аль-Серио, что недалеко от города Бергамо на севере Италии, перенес или отменил рейсы на 1 октября после того, как во время посадки самолета Ryanair у него лопнули шины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Рейс Ryanair, отправившийся из аэропорта Барселона-Эль-Прат, прибыл в Бергамо незадолго до 8 утра по местному времени. Во время приземления у самолета разорвались четыре шины заднего шасси, в результате чего он застрял на взлетно-посадочной полосе.

Повреждение не повлияло на маневр посадки и не вызвало особых проблем на борту, заявили в администрации Орио-аль-Серио.

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Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.



Airport authorities said in a statement, "SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to… pic.twitter.com/W0sPVXKqNV – Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 1, 2024

В компании-управители аэропорта SACBO заявили, что после инцидента с рейсом Ryanair на место вызвали спасателей. Они эвакуировали 161 пассажира и члена экипажа, никто из них не пострадал.

"Разрыв шин привел к повреждению взлетно-посадочной полосы длиной 450 метров", – добавили в SACBO.

В связи с этим аэропорт задерживает вылеты, а рейсы, которые должны прибыть в Орио-аль-Серио, временно перенаправляют на другие аэродромы или отменяют.

В начале года сообщалось, как самолет "Скандинавских авиалиний" задел крылом ограждение аэропорта Осло.

А в сентябре в варшавском аэропорту имени Шопена экстренно приземлился самолет из Москвы, следовавший в Стамбул.