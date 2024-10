В аэропорту Бергамо у самолета во время посадки лопнули шины

Аэропорт Орио-аль-Серио, что недалеко от города Бергамо на севере Италии, перенес или отменил рейсы на 1 октября после того, как во время посадки самолета Ryanair у него лопнули шины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Рейс Ryanair, отправившийся из аэропорта Барселона-Эль-Прат, прибыл в Бергамо незадолго до 8 утра по местному времени. Во время приземления у самолета разорвались четыре шины заднего шасси, в результате чего он застрял на взлетно-посадочной полосе.

Повреждение не повлияло на маневр посадки и не вызвало особых проблем на борту, заявили в администрации Орио-аль-Серио.

Реклама:

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.



Airport authorities said in a statement, "SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to… pic.twitter.com/W0sPVXKqNV