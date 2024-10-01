Франція відкладе вибори в Новій Каледонії, яку навесні охопили заворушення

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє оголосив, що місцеві вибори на тихоокеанській території Нова Каледонія, де навесні тривали масові заворушення, будуть відкладені до кінця 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Викладаючи свої політичні пріоритети у виступі в парламенті, новий прем'єр-міністр Франції заявив про відтермінування місцевих виборів у Новій Каледонії.

Барньє також заявив, що уряд відмовляється від запланованої виборчої реформи, яка й спровокувала заворушення на території – її план не буде поданий на ратифікацію на спільному засіданні парламенту.

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Окрім того, французький прем’єр анонсував візит до Нової Каледонії місії на чолі зі спікерами нижньої і верхньої палат французького парламенту.

"Тепер має розпочатися новий період, присвячений економічній і соціальній реконструкції Нової Каледонії", – підсумував він.

Нагадаємо, насильство на цій заморській території Франції спалахнуло в середині травня через ініціативу виборчої реформи Парижа. Корінне населення, канаки, стверджували, що вона скерована проти них і заблокує їхні прагнення до незалежності.

У результаті заворушень були вбиті 13 людей, з яких двоє поліцейських, а сотні отримали поранення. Для врегулювання ситуації Франція направила до Нової Каледонії тисячі військових і поліцейських.

У червні президент Франції Емманюель Макрон призупинив виборчу реформу.