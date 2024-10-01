Франция отложит выборы в Новой Каледонии, которую весной охватили беспорядки

Премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил, что местные выборы на тихоокеанской территории Новая Каледония, где весной продолжались массовые беспорядки, будут отложены до конца 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Излагая свои политические приоритеты в выступлении в парламенте, новый премьер-министр Франции заявил об отсрочке местных выборов в Новой Каледонии.

Барнье также заявил, что правительство отказывается от запланированной избирательной реформы, которая и спровоцировала беспорядки на территории – ее план не будет представлен на ратификацию на совместном заседании парламента.

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Кроме того, французский премьер анонсировал визит в Новую Каледонию миссии во главе со спикерами нижней и верхней палат французского парламента.

"Теперь должен начаться новый период, посвященный экономической и социальной реконструкции Новой Каледонии", – подытожил он.

Напомним, насилие на этой заморской территории Франции вспыхнуло в середине мая из-за инициативы избирательной реформы Парижа. Коренное население, канаки, утверждали, что она направлена против них и заблокирует их стремление к независимости.

В результате беспорядков были убиты 13 человек, из которых двое полицейских, а сотни получили ранения. Для урегулирования ситуации Франция направила в Новую Каледонию тысячи военных и полицейских.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон приостановил избирательную реформу.