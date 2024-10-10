Спецслужби Литви непокояться через зростання кількості мігрантів із Центральної Азії

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви заявив, що зростання кількості мігрантів, що прибувають в країну з Центральної Азії, викликає занепокоєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава ДДБ Дарюс Яунішкіс, якого цитує LRT.

За даними спецслужби, з 2021 року кількість іммігрантів із Центральної Азії в Литві збільшилася в 14 разів, що викликає занепокоєння у зв'язку з можливою схильністю цих людей до радикалізації.

За словами Яунішкіса, відомство не встигає перевіряти всіх мігрантів, що прибувають, що створює значні ризики у сфері контррозвідки та боротьби з тероризмом.

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"Наразі ми не бачимо загрози, яка могла б проявитися завтра або сьогодні, але спостерігаємо тенденцію до радикалізації, супроводжувану антисемітськими та антизахідними настроями", – підкреслив він.

Яунішкіс також повідомив, що цього і минулого року ДДБ виявив чотирьох осіб, пов'язаних із тероризмом, яким було рекомендовано не надавати посвідку на проживання і заборонити в'їзд до країни.

У грудні минулого року Яунішкіс заявив, що білоруський КДБ через соціальні мережі намагається вербувати громадян Білорусі, які проживають в Литві.

А президент Латвії Едгарс Рінкевичс напередодні заявив, що біля кордонів його країни та держав-союзниць наразі триває гібридна війна.