Спецслужбы Литвы беспокоятся из-за роста числа мигрантов из Центральной Азии

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы заявил, что рост количества мигрантов, прибывающих в страну из Центральной Азии, вызывает беспокойство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава ДГБ Дарюс Яунишкис, которого цитирует LRT.

По данным спецслужбы, с 2021 года количество иммигрантов из Центральной Азии в Литве увеличилось в 14 раз, что вызывает беспокойство в связи с возможной склонностью этих людей к радикализации.

По словам Яунишкиса, ведомство не успевает проверять всех прибывающих мигрантов, что создает значительные риски в сфере контрразведки и борьбы с терроризмом.

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"Сейчас мы не видим угрозы, которая могла бы проявиться завтра или сегодня, но наблюдаем тенденцию к радикализации, сопровождаемую антисемитскими и антизападными настроениями", – подчеркнул он.

Яунишкис также сообщил, что в этом и прошлом году ГДБ выявил четырех человек, связанных с терроризмом, которым было рекомендовано не предоставлять вид на жительство и запретить въезд в страну.

В декабре прошлого года Яунишкис заявил, что белорусский КГБ через социальные сети пытается вербовать граждан Беларуси, проживающих в Литве.

А президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что у границ его страны и государств-союзников сейчас идет гибридная война.