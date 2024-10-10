Сейм Латвії остаточно схвалив службу іноземців у латвійських збройних силах

У четвер, 10 жовтня, Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про військову службу, які передбачають, що в разі мобілізації в латвійській армії можуть служити і громадяни інших країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За ухвалення поправок проголосували 74 депутати Сейму, проти виступили десять парламентарів із фракції "Стабільність!". Вісім депутатів у голосуванні не брали участі.

Надалі в разі загальної та часткової мобілізації на службу до Національних збройних сил (НЗС) як добровольці зможуть піти громадяни країн-членів ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО, а також громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії або України.

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Досі в кризовій ситуації на військову службу не можна було брати мотивованих іноземців. Своєю чергою, досвід України показує, що у збройних силах можуть ефективно воювати і громадяни інших країн, зазначили в Міністерстві оборони.

Ухвалені поправки встановлюють вимоги до іноземців для прийому на службу. Згідно з ними, іноземець не повинен бути штатним або позаштатним співробітником зарубіжної служби безпеки, розвідки або контррозвідки, агентом, резидентом або власником конспіративної квартири.

Прийняття іноземця в латвійську армію має відповідати інтересам національної безпеки. Крім того, іноземець не може бути колишнім військовослужбовцем армії СРСР або Латвійської РСР. Іноземний доброволець повинен також володіти хоча б однією з офіційних мов НАТО – англійською або французькою. Необхідно буде й дотримуватися низки інших вимог.

Також поправки до Закону про військову службу передбачають, що надалі з латвійським солдатом можна буде достроково розірвати службовий контракт, якщо він має подвійне громадянство третьої країни, наприклад, Росії або Білорусі, або іншої країни, яка не є членом ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі або НАТО. Винятками є Австралія, Бразилія, Нова Зеландія та Україна. Формальності з подвійним громадянством солдати мають залагодити до 1 квітня 2025 року.

Відповідні поправки, які дозволять залучати до складу Національних збройних сил Латвії іноземців, почали готувати у квітні.

Крім того, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс раніше заявив, що підтримує ідею про розширення загальнообов’язкової військової служби на жінок, оскільки це відповідає ідеї всеохопної системи національної оборони.

Командувач ЗС Латвії також висловлювався за обов’язковий військовий призов жінок.