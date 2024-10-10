У Берліні посилюють заходи безпеки перед приїздом Зеленського

В німецькій столиці Берліні посилюють заходи безпеки перед очікуваним приїздом президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Видання зазначає, що спочатку додаткові заходи планувались у зв’язку приїздом президента США Джо Байдена, але той скасував візит через ураган "Мілтон".

Тож тепер берлінській поліції не доведеться скасовувати заплановані заходи безпеки, оскільки очікується візит Зеленського.

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У профспілці поліції заявили, що Зеленський перебуває на найвищому рівні можливого ризику, "що, звісно, означає, що ми повинні задіяти всіх наявних людей, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки".

Очікується, що допомогу нададуть поліцейські з інших федеральних земель і федеральної поліції.

Наразі невідомо, чи прибуде Зеленський у центр Берліна з аеропорту кортежем чи прилетить вертольотом.

Напередодні неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано. Детально "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.