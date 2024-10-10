В Берлине усиливают меры безопасности перед приездом Зеленского

В немецкой столице Берлине усиливают меры безопасности перед ожидаемым приездом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Издание отмечает, что сначала дополнительные меры планировались в связи приездом президента США Джо Байдена, но тот отменил визит из-за урагана "Милтон".

Поэтому теперь берлинской полиции не придется отменять запланированные меры безопасности, поскольку ожидается визит Зеленского.

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В профсоюзе полиции заявили, что Зеленский находится на самом высоком уровне возможного риска, "что, конечно, означает, что мы должны задействовать всех имеющихся людей, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности".

Ожидается, что помощь окажут полицейские из других федеральных земель и федеральной полиции.

Пока неизвестно, прибудет ли Зеленский в центр Берлина из аэропорта кортежем или прилетит вертолетом.

Накануне неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

О визите в Берлин стало известно после отмены заседания в формате "Рамштайн" 12 октября из-за изменения планов президента США Джо Байдена. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано. Подробно "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.