На Кіпрі арештували вісьмох підозрюваних у фінансуванні тероризму
У четвер поліція Кіпру затримала вісьмох осіб для допиту за звинуваченням у причетності до збору коштів для терористичної групи в третій країні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".
Підозрювані, семеро чоловіків і жінка, всі з Сирії, були заарештовані під час ранкових рейдів поліції в містах Лімасол і Пафос.
Поліція відмовилася назвати групу, для якої збирали кошти, або місце її базування.
"Немає жодної інформації про те, що ці особи планували теракт на Кіпрі. Йдеться виключно про фінансування конкретної терористичної групи, що базується в третій країні", – заявив речник поліції Христос Андреу.
За його словами, одне з питань, які ретельно вивчають, полягає в тому, чи були отримані кошти від торгівлі забороненими наркотиками і психотропними речовинами.
Раніше повідомляли, що на півдні Франції затримали трьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту на території країни.
Своєю чергою Департамент державної безпеки Литви заявив, що зростання кількості мігрантів, що прибувають в країну з Центральної Азії, викликає занепокоєння у зв'язку з можливою схильністю цих людей до радикалізації.