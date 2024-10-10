На Кіпрі арештували вісьмох підозрюваних у фінансуванні тероризму

У четвер поліція Кіпру затримала вісьмох осіб для допиту за звинуваченням у причетності до збору коштів для терористичної групи в третій країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Підозрювані, семеро чоловіків і жінка, всі з Сирії, були заарештовані під час ранкових рейдів поліції в містах Лімасол і Пафос.

Поліція відмовилася назвати групу, для якої збирали кошти, або місце її базування.

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"Немає жодної інформації про те, що ці особи планували теракт на Кіпрі. Йдеться виключно про фінансування конкретної терористичної групи, що базується в третій країні", – заявив речник поліції Христос Андреу.

За його словами, одне з питань, які ретельно вивчають, полягає в тому, чи були отримані кошти від торгівлі забороненими наркотиками і психотропними речовинами.

Раніше повідомляли, що на півдні Франції затримали трьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту на території країни.

Своєю чергою Департамент державної безпеки Литви заявив, що зростання кількості мігрантів, що прибувають в країну з Центральної Азії, викликає занепокоєння у зв'язку з можливою схильністю цих людей до радикалізації.