На Кипре арестовали восемь подозреваемых в финансировании терроризма

В четверг полиция Кипра задержала восемь человек для допроса по обвинению в причастности к сбору средств для террористической группы в третьей стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Подозреваемые, семеро мужчин и женщина, все из Сирии, были арестованы во время утренних рейдов полиции в городах Лимасол и Пафос.

Полиция отказалась назвать группу, для которой собирали средства, или место ее базирования.

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"Нет никакой информации о том, что эти лица планировали теракт на Кипре. Речь идет исключительно о финансировании конкретной террористической группы, базирующейся в третьей стране", – заявил представитель полиции Христос Андреу.

По его словам, один из вопросов, которые тщательно изучают, заключается в том, были ли получены средства от торговли запрещенными наркотиками и психотропными веществами.

Ранее сообщалось, что на юге Франции задержали трех человек, подозреваемых в подготовке теракта на территории страны.

В свою очередь Департамент государственной безопасности Литвы заявил, что рост количества мигрантов, прибывающих в страну из Центральной Азии, вызывает беспокойство в связи с возможной склонностью этих людей к радикализации.