ЗМІ: У Франції затримали трьох підозрюваних у підготовці теракту

На півдні Франції затримали трьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту на території країни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомили спершу AFP, а слідом за ними BFMTV.

За даними, які отримали журналісти, трьох осіб взяли під варту вранці 8 жовтня у рамках розслідування, яке веде національна антитерористична прокуратура. Затримання відбулося близько 6 ранку у південному місті Тулуза та місцевості неподалік.

Двоє з трьох – громадяни Афганістану. За підозрами слідства, група готувала "акцію насильницького характеру на території Франції".

Реклама:

Також стало відомо, що Франція видворила сина Усами бен Ладена за прославляння тероризму.

Нагадаємо, у Данії минулого тижня затримали двох хлопців зі Швеції, які, як вважають, підірвали гранати неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені у ніч після атаки Ірану проти Ізраїлю. У ніч проти 7 жовтня у тому ж районі знову пролунав вибух.